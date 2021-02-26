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В распоряжении России имеются ракеты, способные всего за 10 минут стереть Соединенные Штаты с лица земли, заявляют авторы новой публикации в китайском издании Sohu. Они уточняют, что речь идет о комплексах «Сармат», «Тополь-М» и «Ярс».

По словам журналистов, эти ракеты вынуждают НАТО во главе с Вашингтоном держать себя «в рамочках». Любые провокационные действия США не имеют никакого практического смысла, пока у России имеются подобные виды оружия.

Авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», заявляют, что Соединенные Штаты неоднократно в последние годы демонстрировали РФ свою военную мощь и пускались в откровенные провокации. Но они все же стараются не переходить границ дозволенного, так как хорошо знают о наличии у Москвы мощных инструментов ядерного сдерживания.

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