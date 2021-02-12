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В среду Китай и Индия начали процесс отвода войск от линии соприкосновения в Восточном Ладакхе, сообщает издание Hindustan Times. В настоящий момент обе стороны убирают бронетехнику от границ.

Так, 11 февраля Китай отвел от линии соприкосновения сразу двести танков, которые отправились на места постоянной дислокации. Индийские военные также убирают свою бронетехнику, однако делают это гораздо медленнее и осторожнее, опасаясь каких-либо провокационных действий со стороны армии КНР.

Китай также пригнал на границу около сотни тяжелых грузовых авто и тягачей для того, чтобы вывозить от южного берега Пангонг Цо другую свою военную технику.

Напомним, что войска обеих стран оставались на границе с мая прошлого года, когда возник вооруженный конфликт с участием 250 военнослужащих с обеих сторон. Сейчас достигнута договоренность о взаимном отводе техники и армейских подразделений.

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