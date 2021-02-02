Вероятность обострения конфликта на Донбассе возросла в несколько раз, так как украинские ВС стягивают к линии соприкосновения РСЗО «Смерч» и «Град», сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание «МК». По имеющейся в распоряжении журналистов информации, в скором времени здесь также появятся другие виды вооружений, предназначенные для обстрелов противника с большого расстояния.

Речь идет об оперативно-тактических комплексах «Гром», системах залпового огня «Ольха», которые также состоят на вооружении украинской армии.

Наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР эксперты считают лишь делом времени. Они связывают возросшую активность Киева с заявлениями Турции, которая намерена помогать Украине отбивать принадлежащие ему территории. Анкара неоднократно заявляла о том, что в Донбассе вполне можно повторить «карабахский сценарий», используя не только артиллерийское и ракетное вооружение, но еще и беспилотные аппараты «Байрактар».

Эти ударные БПЛА хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе и фактически обеспечили победу Азербайджана. В настоящий момент на подконтрольных Украине территориях Донбасса находятся турецкие офицеры, которые изучают возможность эффективного использования беспилотника с учетом особенностей местности.

О растущем напряжении заявляют и представители миссии ОБСЕ, которые наблюдают за развитием конфликта. Они сообщают, что Украина перебрасывает к линии соприкосновения около 100 танков, которые буквально за 30-40 минут могут углубиться в территории непризнанных республик.