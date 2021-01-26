читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На подконтрольной Киеву территории Донбасса появились турецкие военные специалисты, сообщат авторы Телеграм-канала WarGonzo. Предполагается, что главной целью их визита является рекогносцировка на местности, а также изучение возможностей использования беспилотных аппаратов Bayraktar TB2.

Напомним, что Украина давно рассматривает возможность повторения в Донбассе «карабахского сценария». Она вдохновилась многочисленными разговорами о том, что победу Азербайджана обеспечили именно турецкие беспилотники, хотя это далеко не так. Даже президент Турции Тайип Эрдоган был осторожен в своей оценке роли БПЛА и заявил, что они лишь сыграли важную роль в 45-дневной войне.

Около десяти турецких военнослужащих, прибывших на Донбасс, изучат цели, по которым планируется нанести удар, после чего дадут свою оценку возможности повторения «карабахского сценария».

Помимо этого, в ближайшее время Киев ожидает новых поставок турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые, судя по всему, вполне могут быть задействованы в обострении конфликта с непризнанными ЛНР и ДНР.

Вам может понравиться

Российский беспилотник “Орион” нанес ракетный удар по крупнейшей сирийской нефтебазе

Самая крупная нефтебаза Сирии подверглась в воскресенье мощному ракетному удару, сообщает портал…

В России пройдут испытания новейших высокоточных снарядов для гаубиц

Портал госзакупок представил информацию о скорых испытаниях в России новейшего 152-миллиметрового снаряда…

Михаил Погребинский: Россия может уничтожить ВСУ в случае вторжения на Донбасс

Украина активно готовится к боевым действиям в Донбассе, однако если она решится…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 января – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 26 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до 3 °C |