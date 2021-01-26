На подконтрольной Киеву территории Донбасса появились турецкие военные специалисты, сообщат авторы Телеграм-канала WarGonzo. Предполагается, что главной целью их визита является рекогносцировка на местности, а также изучение возможностей использования беспилотных аппаратов Bayraktar TB2.

Напомним, что Украина давно рассматривает возможность повторения в Донбассе «карабахского сценария». Она вдохновилась многочисленными разговорами о том, что победу Азербайджана обеспечили именно турецкие беспилотники, хотя это далеко не так. Даже президент Турции Тайип Эрдоган был осторожен в своей оценке роли БПЛА и заявил, что они лишь сыграли важную роль в 45-дневной войне.

Около десяти турецких военнослужащих, прибывших на Донбасс, изучат цели, по которым планируется нанести удар, после чего дадут свою оценку возможности повторения «карабахского сценария».

Помимо этого, в ближайшее время Киев ожидает новых поставок турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые, судя по всему, вполне могут быть задействованы в обострении конфликта с непризнанными ЛНР и ДНР.