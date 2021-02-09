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Казань в конце января получила новый статус – «Гастрономической столицы России».

Предложение по регистрации данного статуса поступило ещё в январе 2020 года. Спустя год город получил этот знак, и, как уточняется, он будет действителен до января 2030 года. По мнению властей, получение статуса привлечёт в город больше туристов, а также позволит организовывать специальные гастрономические туры.

Кроме того, статус позволит популяризовать блюда татарской кухни среди россиян и иностранцев. Как указывается, в Казани расположено около 2-х тысяч заведений общественного питания, которые также предлагают национальные блюда. В некоторых заведениях проводятся мастер-классы по приготовлению ряда блюд.

Также в Казани расположены музеи, посвящённые чак-чаку и чаю. Кроме того, город является местом проведения таких фестивалей, как «Вкусная Казань» и «КышДаКар-фест».

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