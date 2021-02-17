Украина снова продлила карантин, направленный на предотвращение распространение коронавирусной инфекции. Ранее он должен был завершиться 28 февраля, однако продлится до 30 апреля.

Помимо этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возвращении «адаптивного» карантина. Он предполагает разделение регионов на несколько зон – красную, желтую, оранжевую и зеленую, – в зависимости от тяжести ситуации в конкретной области.

Карантин с разделением на зоны стартует на Украине уже с ближайшего понедельника. До этого момента продолжат действовать ограничительные меры «оранжевой» зоны – запрет на перевозку в городском транспорте большего числа пассажиров, чем количество мест, на массовые мероприятия, на мастер-классы, банкеты, торжества. Кроме того, в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях запрещено принимать более 50 процентов посетителей.