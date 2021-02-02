В издании ТАСС отметили, что в Подмосковье в частном доме был обнаружен труп капитана ФСБ с пулевым отверстием в районе головы.

Согласно словам автором материала, о смерти сотрудника ФСБ рассказал его знакомый. Мужчина связался с полицией и сообщил, что вместе с другом отдыхал в населенном пункте Заповедник. Они распивали спиртосодержащие напитки, а затем в определенный момент решили пострелять из травматического оружия.

Вскоре мужчина услышал выстрел сзади себя, а когда развернулся, заметил своего друга, лежащего на полу. У него была простреляна голова. Приехавшие на место инцидента правоохранители нашли 2 пистолета и удостоверение капитана ФСБ. В настоящее время они пытаются установить все обстоятельства случившегося.