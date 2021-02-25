Роман Душкин, специалист в области современных технологий, сообщил, что в московском метро установят новую систему видеонаблюдения и анализа, которая сможет определять потенциальных преступников.

Новые камеры будут встроены в мониторы, демонстрирующие различные объявления и рекламные ролики. Они способны распознавать лица людей, находящихся в федеральном розыске. Обнаружив злоумышленников, система тут же направит сигнал в правоохранительные органы. Устройства могут также среагировать на оставленные вещи, драки, беготню и «праздношатание».

При этом Душкин успокоил москвичей, отметив, что никто не станет их задерживать, если они просто ходят по станции 5-10 минут, ожидая кого-нибудь. Система обратит внимание только на того человека, который долго время бесцельно бродит по метро, а затем уведомит об этом оператора.