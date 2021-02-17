«Калашников» впервые представит за рубежом смарт-ружье MP-155 Ultima

На выставке вооружений IDEX 2021, которая состоится в ОАЭ, впервые будет представлено смарт-ружьё МР-155 Ultima.

Ружьё было создано группой компаний «Калашников», входящих в госкорпорацию «Ростех». Указывается, что МР-155 Ultima можно подстроить под требования владельца. Это возможно благодаря тому, что оружие имеет модульный принцип.

Отмечается, что ружьё разрабатывалось для прогрессивных пользователей, а в качестве его базы выступило ружьё МР-155. Кроме того, имеется камера, которая позволяет записывать и транслировать видео, компас, а также счётчик выстрелов и индикатор, указывающий количество патронов. Также имеются дисплей с часами, секундомер и таймер.

Как заявил гендиректор ГК Дмитрий Тарасов, подобного оружия ещё никогда не было представлено на рынке, и оно предназначается для тех, кто не может представить свою жизнь без современных девайсов.