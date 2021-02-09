В информагентстве Jinri Toutiao из КНР сообщили, что гиперзвуковое оружие РФ превратилось в настоящую головную боль для военных Соединенных Штатов.

Особое внимание китайские эксперты обратили на гиперзвуковую ракету «Циркон», которой оснащаются разные корабли ВМС России. Они отметили, что это оружие превосходит любые аналоги по всем параметрам и может прорвать американскую систему ПВО, поэтому крайне опасно для авиационных ударных групп США.

Авторы материала также рассказали о ракетах «Кинжал», которыми оснащаются истребители МиГ-31К. В будущем их смогут устанавливать и на бомбардировщики Ту-22М3. В статье указывается, что для Кремля гиперзвуковое оружие играет важную роль, так как позволяет эффективно устрашать Европу и США.