Атомные подводные лодки класса «Борей», которые Россия принимает на вооружение, представляют серьезную опасность для Соединенных Штатов, сообщают эксперты китайского издания Jinri Toutiao. Они поясняют, что именно эти АПЛ вооружаются ракетами «Булава», способными превратить большую часть территории США в «ад на земле».

При этом, заявляют эксперты, Америка даже не сможет как следует ответить на подобный удар. Все дело в том, что дальностью поражения цели с помощью «Булавы» составляет более 8000 километров. Поэтому ее запуск может осуществляться из российских территориальных вод.

Каждая подводная лодка класса «Борей» оснащается шестнадцатью столь мощными ракетами. Поэтому достаточно всего одной АПЛ, чтобы смести с лица земли половину Америки.