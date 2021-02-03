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Израильский беспилотник несколько часов кружил над Бейрутом, собирая разведывательную информацию. Кроме того, в небе над столицей Ливана заметили и истребители ВВС Израиля, сообщают журналисты местного телеканала LBC.

Боевые самолеты на небольшой высоте прошли над районами Хальде, Бшамун, Арамун и Шуэфат. Беспилотник также барражировал над южной частью Бейрута.

Израиль не в первый раз проводит разведывательные полеты над ливанской столицей. Руководство ВВС заявляет, что они выполняются для наблюдения за перемещениями боевиков шиитской партии «Хезболла». Ее представители 1 февраля сумели сбить один из беспилотных аппаратов, собиравших разведданные.

Во вторник информагентство Al-Watania также заявило о нарушении Израилем режима прекращения огня. Сообщалось, что ливанские ВС уведомили о «попрании» положений о независимости государства Временные силы ООН, которые дислоцируются в Бейруте и других городах страны.

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