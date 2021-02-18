В отдельные эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 Минобороны РФ намерено включать тяжелые ударные БПЛА «Охотник», что позволит существенно усилить боевую мощь этих подразделений. Источники в военном ведомстве сообщают, что самолеты и дроны будут работать в паре, выполняя задачи по уничтожению сил противника.

Взаимодействие истребителей и беспилотников между собой обеспечат новейшие возможности искусственного интеллекта. Кроме того, специально для такой связки разрабатывается особая тактика ведения боя.

Представители Минобороны заявляют, что несколько пар Су-57 и «Охотников», смогут обеспечить защиту от вторжения в российское воздушное пространство на территории в несколько тысяч километров. Кроме того, они смогут поражать цели вероятного противника на земле, причем делать это с высокой точностью. Также «Охотники» предназначены для отвлечения внимания самолетов противника от истребителя пятого поколения.