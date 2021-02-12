Искусственный интеллект научили оказывать влияние на принимаемое людьми решение, сообщают специалисты компании CSIRO’s Data61. Они разработали ИИ, который внимательно изучает слабости в поведении человека и его привычки, анализирует данные и использует их, чтобы помочь сделать выбор.

Ученые проверили работоспособность искусственного интеллекта на людях, играющих в видеоигры. Повторяющаяся нейронная сеть, являющаяся основой ИИ, внимательно наблюдала за решениями геймера на протяжении игры, а затем предлагала ему свои варианты, которые в 70 процентах случаев обеспечивали победу.

По словам ученых, анализ решений, который проводится в ходе машинного обучения, позволяет выявить уязвимости в поведении человека и далее предлагать ему те варианты, которые сообразуются с этими слабостями. По сути, ИИ обрел способность манипулировать людьми.