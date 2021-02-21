читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Убийство генерала Касема Сулеймани стало огромной ошибкой Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Теперь за нее расплачивается вся страна, уверен автор публикации в иранском издании Mehr Мохаммад Хади Шамхани.

Он напоминает слова журналиста Ника Пэтона Уолша, который заявил, что ответ Ирана за это преступление будет неспешным, что заставить Соединенные Штаты постоянно беспокоится и ждать удара.

Шамхани полностью согласен с этой точкой зрения. Он также добавляет, что страх США перед местью Тегерана, которая вот-вот должна свершится сдерживает их от повторения подобных ошибок. И тем самым обеспечивает безопасность Ирана.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», заявляет, что убийство Сулеймани подействовало также на Китай и Россию. Которые задумались об объединении своих сил для противостояния агрессивным действиям США. Сейчас они провели совместные учения на море, которые показали, что в ближневосточном регионе не осталось места для Соединенных Штатов.

Иранский эксперт рассказал также о заседании НАТО, на котором страны Североатлантического альянса поддержали Вашингтон и раскритиковали Иран. Они полностью проигнорировали тот факт, что именно США совершили преступление, которым фактически объявили Тегерану войну. Это, по мнению автора, должно стать предупреждением для РФ и Китая о том, что Соединенные Штаты не задумываясь нарушат любые соглашения, если это будет в их интересах.

Вам может понравиться

Sohu рассказало о невозмутимых летчиках ВКС РФ

Эксперты китайского издания Sohu рассказали о невозмутимости пилотов ВКС РФ, Авторы публикации…

В Сургуте инвесторы намерены достроить два дома из трех в ЖК “Любимый”

Фонд защиты прав дольщиков Югры организовал встречу в Сургуте с пострадавшими покупателями…

Холодильники российского производства возмутили военнослужащих ВСУ

Один из пользователей сети TikTok, который в настоящий момент проходит службу в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Подольск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Армавир: погода, 21 февраля – переменная облачность, до 0 °C |