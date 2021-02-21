Убийство генерала Касема Сулеймани стало огромной ошибкой Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Теперь за нее расплачивается вся страна, уверен автор публикации в иранском издании Mehr Мохаммад Хади Шамхани.

Он напоминает слова журналиста Ника Пэтона Уолша, который заявил, что ответ Ирана за это преступление будет неспешным, что заставить Соединенные Штаты постоянно беспокоится и ждать удара.

Шамхани полностью согласен с этой точкой зрения. Он также добавляет, что страх США перед местью Тегерана, которая вот-вот должна свершится сдерживает их от повторения подобных ошибок. И тем самым обеспечивает безопасность Ирана.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», заявляет, что убийство Сулеймани подействовало также на Китай и Россию. Которые задумались об объединении своих сил для противостояния агрессивным действиям США. Сейчас они провели совместные учения на море, которые показали, что в ближневосточном регионе не осталось места для Соединенных Штатов.

Иранский эксперт рассказал также о заседании НАТО, на котором страны Североатлантического альянса поддержали Вашингтон и раскритиковали Иран. Они полностью проигнорировали тот факт, что именно США совершили преступление, которым фактически объявили Тегерану войну. Это, по мнению автора, должно стать предупреждением для РФ и Китая о том, что Соединенные Штаты не задумываясь нарушат любые соглашения, если это будет в их интересах.