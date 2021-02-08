Официальный Тегеран направил в адрес российского МИД ноту протеста из-за неправильного названия Персидского залива. Все дело в том, что в блоге внешнеполитического ведомства РФ залив называется Арабским, что неприемлемо для Ирана.

На это указал представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, который отметил, что «неправильное» название встречается только в арабоязычной версии блога.

Название залива – одна из наиболее острых тем для Тегерана. Все дело в том, что Иран называет его Персидским, а Саудовская Аравия, ОАЭ и другие государства – Арабским. При этом единодушия в вопросе наименования нет не только в регионе, но и во всем мире.

Напомним, что в России залив называется Персидским по сложившейся еще со времен СССР традиции. Исключение было сделано лишь для версии блога российского МИД на арабском языке, что и стало причиной протестов Тегерана.