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Официальный Тегеран направил в адрес российского МИД ноту протеста из-за неправильного названия Персидского залива. Все дело в том, что в блоге внешнеполитического ведомства РФ залив называется Арабским, что неприемлемо для Ирана.

На это указал представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, который отметил, что «неправильное» название встречается только в арабоязычной версии блога.

Название залива – одна из наиболее острых тем для Тегерана. Все дело в том, что Иран называет его Персидским, а Саудовская Аравия, ОАЭ и другие государства – Арабским. При этом единодушия в вопросе наименования нет не только в регионе, но и во всем мире.

Напомним, что в России залив называется Персидским по сложившейся еще со времен СССР традиции. Исключение было сделано лишь для версии блога российского МИД на арабском языке, что и стало причиной протестов Тегерана.

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