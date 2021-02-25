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Искусственные мышцы роботов будут «накачиваться» точно так же, как человеческие, рассказали ученые из Университета Чикаго. Они создали специальную гелеобразную структуру, которая при механическом воздействии и вибрации становится более упругой. Одновременно с этим, по словам исследователей, робот будет становиться сильнее.

Эксперты раскрыли несколько секретов искусственных мускулов. Они пояснили, что в основе лежит гель, который изготавливается из целлюлозы. В него добавляются наночастицы оксида цинка. Именно они являются наиболее важным компонентом, так как при механическом воздействии начинают электризоваться и создают все новые и новые связи между молекулами. В результате мягкие мышцы превращаются в упругий полимерный материал с высокой прочностью.

По словам ученых, теперь планируется изучить, является ли процесс «накачивания» искусственных мускулов обратимым. Они заявляют, что благодаря этому смогут обеспечить для роботов возможность подстраиваться под самые различные условия эксплуатации.

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