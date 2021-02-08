Врач-инфекционист Алексей Яковлев рассказал о серьёзной ошибке, которую совершают люди, собирающиеся поставить вакцину от коронавируса.

Как указывается, вакцинация является добровольной, а потому некоторые люди попросту не учитывают того, нужна ли им эта вакцина. Так, если человек совсем недавно излечился от коронавирусной инфекции, то вакцину ему ставить не нужно.

У переболевшего коронавирусом человека вырабатываются специфические антитела, защищающие его от повторного заражения инфекцией в течение нескольких месяцев. Кроме того, если такой человек всё же поставит вакцину, то это может привести к серьёзным последствиям – на иммунитет будет оказана сильная нагрузка, в результате чего возникнет риск более тяжёлого течения заболевания и опасных последствий.

В итоге специалист советует проконсультироваться с врачом перед тем, как поставить себе прививку. Также желательно пройти дополнительные обследования.