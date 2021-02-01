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Бала Венкатеш Варма, индийский посол, во время разговора с журналистами «Известий» отметил, что Индия рассчитывает получить российские Су-30МКИ и МиГ-29 до конца нынешнего года.

Поставки должны быть осуществлены после подписания контракта между Индией и РФ. На данный момент времени между странами ведутся переговоры касательно заключения соответствующей сделки. Стороны обсуждают технические параметры боевых машин и их стоимость. Когда все эти вопросы будут улажены, страны подпишут договор.

По мнению дипломата, это должно случиться в самом скором времени. После этого индийские власти рассчитывают на то, что РФ отправит им 21 самолет МиГ-29 и 12 единиц Су-30МКИ до конца 2021 года. В результате общее количество данных истребителей в авиапарке Индии превысит значение в 340 штук.

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