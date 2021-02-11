Иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik дал рекомендации людям, которые ещё не заражались коронавирусом.

Как подчеркнул специалист, то, что эти люди всё ещё не заразились инфекцией, указывает на то, что они всё делали верно. Всё, что им требуется – продолжать соблюдать меры предосторожности, как и раньше. Кроме того, Болибок указал, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит, так как на каждого отдельного человека он не подействует. В особенности это касается тех, кто по каким-то обстоятельствам не собирается или не может поставить вакцину.

Болибок указал, что если человек, не обладающий иммунитетом к коронавирусу, каким-либо образом контактирует с вирусом, то он имеет риск заразиться вплоть до тяжёлой формы. Уровень заболеваемости, как подчеркнул эксперт, сейчас всё ещё весьма высок, и каналы передачи вируса ещё не пропали.