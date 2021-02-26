Баку положительно смотрит на возможное улучшение отношений между Арменией и Турцией и не собирается высказывать по этому поводу особого мнения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что в ситуации, которая складывается сегодня, у Баку нет никаких претензий по поводу нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Турция сама вольна решать, когда ей открывать свои рубежи для Армении, а также восстанавливать дипломатические отношения между двумя странами. У Азербайджана по этому поводу нет никаких особых мнений, которые можно было бы озвучить.

Напомним, что со времен первой Карабахской войны никаких дипломатических отношений между Арменией и Турцией не было. Даже несмотря на то, что эти страны имеют общую границу.