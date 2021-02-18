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Российский военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление представителя Трехсторонней контактной группы от Украины Алексея Арестовича, который предрек эскалацию конфликта в Донбассе в мае-июне текущего года. Он отметил, что Киев надеется на помощь Соединенных Штатов, однако Вашингтон не будет вкладывать средства в это вооруженное столкновение.

Коротченко также заявил, что Украина – это нищее государство, которое постоянно ждет финансовых вливаний от западных стран. Однако США хоть и помогают Киеву, однако любая помощь имеет свои границы. Ввязываться в войну или оказывать военную поддержку Вашингтон точно не намерен.

В то же время Россия всегда готова прийти на помощь Донбассу. Поэтому если Украина начнет широкомасштабное наступление на ДНР и ЛНР, то республики могут получить новую границу. Которая пройдет аккурат по Днепру.

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