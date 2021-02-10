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Южнокорейский производитель Hyundai разработал концепт шагающего вездеходного автомобиля Tiger X-1 для проведения исследовательских операций на Луне и планетах Солнечной системы. Сообщается также, что применение этому авто можно найти и на Земле, так как он способен передвигаться по любой труднодоступной местности.

Машина, созданная корейскими инструкторами, оснащена четырьмя «ногами», распечатанными посредством 3D-принтера из специально разработанных композитных материалов. В них встроены колеса, поэтому по обычным дорогам автомобиль способен перемещаться обычным способом.

Разработчики заявляют, что такая машина будет просто незаменимой для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, а также для научно-исследовательской деятельности. Причем область ее применения не ограничивается нашей планетой – автомобиль можно доставить на Луну или Марс, чтобы собирать пробы и выполнять любые другие операции.

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