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Один из пользователей сети TikTok, который в настоящий момент проходит службу в ВСУ разместил ролик, в котором возмутился использованием украинской армией холодильников российского производства. Он с нецензурной лексикой в адрес чиновников военного ведомства продемонстрировал шильдик на бытовой технике с надписью Made in Russia.

Военнослужащий также отметил, что холодильник совсем новый, так как изготовлен в прошлом году. Это, по словам солдата, неслыханная наглость и предательство Минобороны, покупающего бытовую технику «у врага и агрессора».

Часть комментаторов поддержала военнослужащего, однако большинство посоветовало ему не путать бизнес и политику. По словам этой группы пользователей, должно пройти еще много лет, чтобы «отвязать» украинскую экономику от российской. Также комментаторы отметили, что Украина помимо видеороликов в TikTok ничего не производит, поэтому вынуждена покупать товары там, где они дешевле.

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