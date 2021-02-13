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Александр Дзызарь, хоккеист из «AppolonOff», был избит во время матча игроком Дмитрием Анфиногенов, выступавшим за команду «Большой».

Данный инцидент случился в рамках сочинского турнира SochiHockeyCup. Соответствующее видео позднее появилось в социальной сети «Инстаграм». На размещенных кадрах можно увидеть, как Анфиногенов набросился на соперника, ударив его несколько раз клюшкой. Затем к Дзызарю сзади подъехал Никита Волков, еще один член ХК «Большой», и добил его кулаками.

Судьям удалось разнять дерущихся и остановить конфликт. Позднее медики диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму. Обоих игроков, которые избили Дзызаря, изгнали из турнира.

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