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Специалисты рассказали о том, какую пользу для организма человека принесёт регулярное употребление грецких орехов.

Так, в грецких орехах содержится достаточно много различных полезных микроэлементов и витаминов. Отмечается, что их можно употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как они укрепляют стенки сосудов. Также, как отмечают медики, орехи способствуют нормализации артериального давления.

Грецкие орехи являются антиоксидантом, и помогают организму выводить токсины. Они положительно влияют на иммунитет и работу головного мозга, а также оказывают омолаживающее действие на весь организм человека. Кроме того, употребление грецких орехов способно улучшить состояние кожи, волос и зубов.

За счёт того, что грецкие орехи достаточно калорийны и питательны, они могут быстро восстановить силы человека.

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