Двоюродная сестра Михаила Боярского Екатерина рассказала, что артист попросил забрать его из больницы.

Как отмечается, на днях сообщалось о том, что Боярского госпитализировали. У него была выявлена повышенная температура, также имелись признаки ОРВИ. Артисту сделали тест на выявление коронавируса, который продемонстрировал отрицательный результат. Отмечается, что Боярский вакцинировался ещё в январе.

По словам сестры артиста, она разговаривала с ним по телефону, и Боярский рассказал, что с ним всё в порядке и чувствует себя он хорошо. Она отметила, что артист уже хочет домой, и выразила надежду, что в скором времени его выпишут. Также Екатерина подчеркнула, что госпитализация Боярского не имеет никакого отношения к коронавирусу.