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Уже в текущем году государственные испытания управляемых мин «Грань» и снарядов «Краснополь-М2» будут завершены, сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Вполне вероятно, что сразу после этого начнется серийное производство боеприпасов и их поставка в Вооруженные силы РФ.

Снаряды «Краснополь-М2» сперва выполнялись в калибре 155 миллиметров и отправлялись на экспорт в Китай и Индию. В настоящий момент начаты испытания 152-миллиметровых управляемых комплексов, которые будут применяться в самоходных установках «Акация» и «Мста-С».

Сообщается, что вероятность поражения танков потенциального противника снарядами «Краснополь-М2» увеличена до 0,9 в сравнении с базовой версией боеприпасов. Кроме того, на 6 километров увеличилась дальность их действия (26 против 20 км).

Эффективная стрельба обеспечивается в любых погодных условиях и любое время суток. Кроме того, из-за увеличения мощности боевой части снаряды способны гарантированно уничтожать самые различные современные танки, независимо от типа их брони.

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