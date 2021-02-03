Глава партии «Справедливая Россия», считает, что новые предложения правительства по поводу индексации пенсионных выплат будут содержать в себе какой-то подвох. Он предположил, что повышение поставят в зависимость от каких-либо факторов – трудового стажа, области деятельности пенсионера или получаемых ним доходов.

Миронов в своем выступлении заявил, что новые предложения вполне могут содержать требования к пенсионерам, а также отметил, что индексация положена абсолютно всем в соответствии с действующим законодательством.

Он предложил прекратить заглядывать в карман людям, вышедшим на заслуженный отдых, так как если человек доработал до пенсионного возраста, государство уже не должно волновать, чем он занимается на пенсии, работает или нет и какие доходы получает в дополнение к ежемесячным выплатам.

Напомним, что распоряжение правительству подготовить предложения по индексации пенсионных выплат отдал президент Владимир Путин. В настоящий момент эти предложения готовы, но они пока не раскрываются.