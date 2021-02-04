Россиянки, которые ждут ребенка, смогут рассчитывать на новую выплату от государства, сообщил депутат Госдумы Николай Земцов. По его словам, законопроект, который определяет порядок ее получения, уже разрабатывается в парламенте.

Земцов рассказал, что согласно этому законопроекту, беременным женщинам будут выдавать специальный сертификат на право получения помощи. Она составит 20 тысяч рублей ежемесячно в течение полутора лет. Депутат отметил, что эта выплата не только поддержит россиянок, но и поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Так, ежемесячные 20 тысяч рублей помогут будущей матери пережить самые сложные периоды беременности. Также они смогут удержать женщин от аборта, что позволит существенно увеличить рождаемость.

Про словам Земцова, законопроект о выплатах для беременных женщин будет рассмотрен уже весной текущего года.