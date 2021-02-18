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Александр Тарасенко, главный санитарный врач Белоруссии, отметил, что в рамках прививания местного населения российской вакциной «Спутник V» у людей не было зафиксировано тяжелых осложнений.

Согласно его словам, привитые белорусы, как правило, указывали только на легкое недомогание, увеличение температуры тела и усталость. Однако данные признаки являются нормой после получения первой дозы препарата. Если в целом рассматривать обстановку с прививанием, то можно прийти к выводу, что российская вакцина безопасна для людей, заявил Тарасенко.

Отмечается, что Белоруссия стала первой страной, которая приступила к вакцинации своих граждан с использованием препарата «Спутник V». Вначале прививки получили врачи, находящиеся в зоне риска. Вчера, 17 февраля, в Минздраве страны заявили о завершении вакцинации медиков первой инъекцией.

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