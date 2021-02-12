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Сергей Бойцов, ведущий кардиолог российского Минздрава, в ходе разговора с представителями прессы поведал об оптимальных значениях артериального давления.

Он заявил, что не беспокоиться об инсульте и инфаркте можно будет в том случае, если значения давления ниже 140 на 90, однако необходимо стремиться к показателю 130 на 80. Медик добавил, что гипертония является хронической болезнью, причем ее не удастся полностью вылечить. Однако если употреблять назначенные врачом лекарства, то ее удастся сдерживать.

При этом речь не идет об одном или двух курсах терапии – лечиться придется на протяжении всей оставшейся жизни. Чтобы бороться с гипертонией, следует добиться плоского живота, так как жир на нем несет в себе наибольшую опасность для сердца и сосудов. У мужчин ширина талии не должна превышать 102 сантиметров, а у женщин – 88 сантиметров.

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