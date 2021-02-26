Гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал о том, какие подводные лодки в настоящее время строятся для обеспечения безопасности России в будущем. Он заявил о практически полной готовности АПЛ «Казань», для которой уже уготована роль головной субмарины проекта «Ясень-М».

По словам Будниченко, несколько других крейсеров этой же серии ведут подготовку к ходовым испытаниям. Также полгода назад началось строительство подлодок «Владивосток» и «Воронеж».

Примерно то же самое происходит и с подводными крейсерами проекта «Борей-А» – все они сейчас находятся на разных этапах строительства. Так, головная субмарина «Князь Владимир» уже находится на вооружении флота, а следующая на очереди АПЛ «Князь Олег» вскоре сойдет со стапелей. Подводный крейсер «Белгород» находится на стадии испытаний, а «Владивосток» пока только строится.

Будниченко разъяснил, что буква «А» и «М» в названиях субмарин указывают на их глубокую модернизацию. Это означает, что они получили новые возможности и опции, более совершенные виды вооружений. Предприятие, которое является создателем ядерного щита России, продолжает работу над новейшими АПЛ, которые на протяжении нескольких лет будут поступать на флот.