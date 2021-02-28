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После завершения ремонта истребителей Су-25, которые имеются на вооружении Болгарии, их боеспособность лично проверил глава оборонного ведомства страны Красимир Каракачанов. Он поднял самолет в небо с аэродрома на болгарской базе Безмер, после чего провел испытательный полет в роли второго пилота.

После этого глава Минобороны выразил благодарность руководству базы и командованию болгарских ВМС. Именно они приложили все усилия для того, чтобы подписать контракт на восстановление истребителей с предприятием «558 Авиационный ремонтный завод» в Беларуси.

Также министр обороны заявил, что советские истребители Су-25 остаются основой болгарской авиации. Они применяются для боевой поддержки с воздуха и Сухопутных, и морских сил страны.

Также Каракачанов сообщил, что Су-25 – это не российские самолеты, как утверждают некоторые скептически настроенные граждане. Это болгарские воздушные машины, которые призваны защищать страну. Они оплачены средствами граждан государства, поэтому являются собственностью Болгарии.

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