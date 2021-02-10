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Правительство планирует внести в Госдуму на рассмотрение законопроект, который запрещает эксплуатацию неисправного автомобиля, или автомобиля без ОСАГО, на дорогах общего пользования.

Такой закон действовал ранее – до ноября 2014 года. С машин, владельцы которых нарушили данный закон, снимали номера, и вернуть их можно было только после устранения неисправностей в авто или приобретения полиса ОСАГО соответственно.

Согласно принятым поправкам, будет запрещена эксплуатация автомобиля в случае наличия неисправностей, а также иных условий, которые создают для безопасности дорожного движения угрозу. В случае выявления таких условий, автомобилям будет приостановлено действие диагностической карты. Если же владелец авто не исправит выявленные дефекты в течение трёх дней, то свидетельство о регистрации будет аннулировано.

При этом на данный момент в точности неизвестно, какие неполадки и условия будут входить в запрещённый список. Они будут перечислены в новом перечне.

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