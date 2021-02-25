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Французский журналист Ксавье Рофе в своей статье, опубликованной изданием Atlantico, высказался насчёт европейских стереотипов о российском оружии.

По словам журналиста, в Европе уверены, что в России имеются лишь «ржавые танки», а имеющееся ядерное вооружение хранится в полуразвалившихся ангарах. Это мнение он называет устаревшими стереотипами, и отмечает, что российский арсенал является намного более высокотехнологичным, чем можно поначалу подумать.

Так, Рофе отмечает, что у России есть оружие, которого нет у стран Европы. В пример журналист привёл инцидент 2014 года, когда российский Су-24, имеющий на своём борту комплекс РЭБ «Хибины», пролетел над эсминцем «Дональд Кук» США. В результате этого на корабле перестала работать электроника. Похожая ситуация была в 2018 году с фрегатами Франции.

Также Рофе напомнил о виртуальных учениях Польши, проведённых несколько месяцев назад. Он указал, что при реальных боевых действиях с Россией, армия Польши была бы уничтожена, потеряв до 80% личного состава и техники.

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