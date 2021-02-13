Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 во время полета вокруг Северной Европы нанесли учебные удары по натовской базе в Исландии. Такой вывод сделали авторы издания Forbes, которые тщательно проанализировали весь 965-километровый маршрут этих боевых самолетов.

Эксперты сразу отметили, что Ту-160 могут наносить удары ядерным вооружением и крылатыми ракетами, однако противокорабельного оружия у них на борту нет. Исходя из этого, специалисты предположили, что все ключевые цели «Белого лебедя» расположены на суше.

В этой связи самым интересным отрезком маршрута для них показалась Исландия, где с некоторых пор появились американские бомбардировщики B-2 Spirit. В этой локации они являются потенциально опасными для РФ, поэтому «Белые лебеди» отрабатывали варианты их уничтожения.

Авторы публикации заявляют, что Исландия, несмотря на небольшие размеры, является весьма серьезным противником для любой страны мира, однако Ту-160 – это один из тех редких самолетов, который может наносить удары по ней. Все дело в том, что этот самолет с его дальностью полета, вполне может в течение длительного времени кружить вокруг Исландии, чтобы выбрать наиболее выгодную для атаки позицию. Вполне вероятно, полет над северными морями был предпринят именно для этой цели.