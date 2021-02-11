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Черный, красный и длинный перец помогает восстановить функции человеческого организма после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако использовать этот продукт нужно предельно осторожно, рассказал фитотерапевт Михаил Лущик.

Он пояснил, что после Covid в организме остается большое количество поврежденных клеток, которые иммунная система не успевает быстро вывести наружу. Перец хорошо помогает в этом, так как разгоняет кровь и ускоряет процесс выведения всех вредных веществ.

Фитотерапевт призвал не увлекаться перцем, так как при язве или геморрое этот продукт может только навредить. Лучше всего предварительно посоветоваться с врачом, который подскажет, можно ли употреблять в пищу острые блюда.

Также Лущик порекомендовал для устранения жжения во рту от перца пить молоко или использовать мятные конфеты. В первом случае жгучие вещества уйдут вместе с белками, а во втором образуется эффект испарения, который устранит дискомфорт.

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