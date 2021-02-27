Елизавета Туктамышева, фигуристка из РФ, решила принять участие в откровенной фотосессии, проведенной для глянцевого журнала Maxim.

Новый выпуск издания с соответствующими снимками вышел вчера, 26 февраля, однако уже за день до этого несколько фото появились в соцсетях и тут же вызвали огромный ажиотаж. Спортсменка при этом отметила, что поначалу у нее имелись сомнения по поводу подобных съемок, но затем она все же решила поучаствовать в них, предварительно посоветовавшись со своим агентом и тренером.

По мнению фигуристки, откровенные фотосессии не являются чем-то зазорным, так как ей нравится естественная красота женского тела. Туктамышева добавила, что нет ничего плохого в том, чтобы показать свое тело окружающим без пошлостей и красиво, если действительно любишь себя.