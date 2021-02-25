«Клип за 10 лямов» с участием рэп-исполнителя Моргенштерна, который снят с легкой руки «Альфа-Банка», признан «унижающим женщин», «вводящим в заблуждение» и просто непристойным, заявили представители пресс-службы Федеральной антимонопольной службы. Они также отметили, что из-за ролика открыто дело о нарушении действующего законодательства в области рекламы.

Пресс-служба заявляет, что девушки, которые в клипе исполняют роли сотрудниц банка, одеты непристойно. Рубашки на них обладают слишком уж откровенным вырезом, через которых можно увидеть нижнее белье. На самом деле банковские работники так не одеваются, поэтому налицо введение потенциальных клиентов в заблуждение.

Кроме того, в клипе исполнитель демонстрирует средний палец, что является непристойным жестом, а также пытается использовать «оголенную часть тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой». Тем самым намекая, что она просто неодушевленный предмет.

Среди нарушений в антимонопольной службе отметили также фразу «лучший банк страны», которая не подтверждена реальными фактами, доказывающими превосходство над другими финансовыми учреждениями.