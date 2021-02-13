В настоящее время отношения между Россией и Евросоюзом нельзя назвать хорошими, но ЕС все же намеревается их выстраивать на принципах добрососедства, заявил представитель внешнеполитической службы Европы Питер Стано. Он также отметил, что европейские политики учли высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений.

По словам Стано, Евросоюз хочет выстраивать сотрудничество с Россией на своих интересах и целях, а также на соблюдении международных соглашений. Но при этом он не намерен забывать и о принципах добрососедства.

Прокомментировала заявление Лаврова и представитель немецкого МИД Андреа Зассе. Она приняла его высказывание на счет ФРГ и назвала его «странными и непонятными».

Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет изоляции от международного сообщества, однако если она еще раз увидит, что ЕС вводит санкции, наносящие удар по ее экономике и важным промышленным сферам, то полностью разорвет отношения с Европой.