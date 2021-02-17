Главные принципы России – это невмешательство в дела других государств и требование от них того же самого по отношению к себе, нерушимость границ и постоянное укрепление национально обороны, заявил военный эксперт Евгений Сатановский. Также по его словам, РФ готова устанавливать отношения и сотрудничать с любыми странами мира при наличии каких-либо общих интересов.

Визит европейского дипломата Жозепа Борреля показал, что соглашения, заключенные ранее, не работают. Поэтому главной целью России является постоянное укрепление своей армии, которая сможет сдерживать агрессию НАТО и Соединенных Штатов. При этом разработка и модернизация вооружения должна осуществляться без огромных финансовых вливаний в оборонку за один раз, чтобы не разрушить экономику страны. Оптимальный вариант – постепенное развитие ВС.

Наличие у России ядерного оружия, а также постоянная работа над улучшением армии является отличным сдерживающим фактором для Североатлантического альянса. НАТО понимает, чем закончится его вторжение в РФ, поэтому даже не предпринимает такие попытки. Получается, что Москве совсем не обязательно на кого-то нападать, чтобы обеспечить безопасность страны. Она блокирует инициативы агрессивных соседних стран, не развязывая с ними войну и не включаясь в боевые конфликты.

Потенциальных противников сдерживают и действия России на территории Сирии. Удары по террористам «Калибрами», эффективность средств ПВО, атаки истребителей и бомбардировщиков на позиции боевиков красноречиво показывают, что будет с любыми войсками, которые рискнут прорваться на российскую территорию.