читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главные принципы России – это невмешательство в дела других государств и требование от них того же самого по отношению к себе, нерушимость границ и постоянное укрепление национально обороны, заявил военный эксперт Евгений Сатановский. Также по его словам, РФ готова устанавливать отношения и сотрудничать с любыми странами мира при наличии каких-либо общих интересов.

Визит европейского дипломата Жозепа Борреля показал, что соглашения, заключенные ранее, не работают. Поэтому главной целью России является постоянное укрепление своей армии, которая сможет сдерживать агрессию НАТО и Соединенных Штатов. При этом разработка и модернизация вооружения должна осуществляться без огромных финансовых вливаний в оборонку за один раз, чтобы не разрушить экономику страны. Оптимальный вариант – постепенное развитие ВС.

Наличие у России ядерного оружия, а также постоянная работа над улучшением армии является отличным сдерживающим фактором для Североатлантического альянса. НАТО понимает, чем закончится его вторжение в РФ, поэтому даже не предпринимает такие попытки. Получается, что Москве совсем не обязательно на кого-то нападать, чтобы обеспечить безопасность страны. Она блокирует инициативы агрессивных соседних стран, не развязывая с ними войну и не включаясь в боевые конфликты.

Потенциальных противников сдерживают и действия России на территории Сирии. Удары по террористам «Калибрами», эффективность средств ПВО, атаки истребителей и бомбардировщиков на позиции боевиков красноречиво показывают, что будет с любыми войсками, которые рискнут прорваться на российскую территорию.

Вам может понравиться

Голландская гимнастка сменила порно-индустрию на карьеру правозащитницы

Вице-чемпионка мира 2002 года из Нидерландов Верона ван де Лёр рассказала о…

Defense News: беспилотники успешно поражают российские системы ПВО в Сирии и Ливии

Беспилотные аппараты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе продемонстрировали, что способны успешно…

МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из-за морозов

Представители управления МЧС по Подмосковью предупредили местных жителей о том, что в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -9 °C |