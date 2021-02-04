Провал учений «Зима-2021» польскими вооруженными силами красноречиво указывает на то, к чему придет это государство, если продолжит вмешиваться во внутренние дела Беларуси и провоцировать Россию, заявил военный эксперт Евгений Сатановский. По его словам, Польша с вероятностью в 80 процентов будет полностью разгромлена даже в том случае, если противостоять ей будет белорусская армия, усиленная несколькими подразделениями российских войск.

Сатановский напомнил, что Польша проиграла виртуальному противнику в условиях «агрессии с Востока». При этом в условиях учений было прописано такое вооружение американского производства, которого нет и никогда не было в распоряжении польской армии. Если же брать реальную ситуацию, то можно говорить о том, что Варшава, как и Прибалтика с Украиной и Молдавией, станут разменными монетами, пешками в большой войне России с Соединенными Штатами.

Помимо этого, Сатановский заинтересовался, к чему готовится Польша, которая поссорилась уже не только с Россией и Беларусью, но и с Германией и другими странами Европы. По его словам, она слепо следует за Соединенными Штатами и предъявляет бесконечные претензии соседям, однако в случае реальной войны ее просто уничтожат, как и любую другую пешку, находящуюся на передовой.