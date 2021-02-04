Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Провал учений «Зима-2021» польскими вооруженными силами красноречиво указывает на то, к чему придет это государство, если продолжит вмешиваться во внутренние дела Беларуси и провоцировать Россию, заявил военный эксперт Евгений Сатановский. По его словам, Польша с вероятностью в 80 процентов будет полностью разгромлена даже в том случае, если противостоять ей будет белорусская армия, усиленная несколькими подразделениями российских войск.

Сатановский напомнил, что Польша проиграла виртуальному противнику в условиях «агрессии с Востока». При этом в условиях учений было прописано такое вооружение американского производства, которого нет и никогда не было в распоряжении польской армии. Если же брать реальную ситуацию, то можно говорить о том, что Варшава, как и Прибалтика с Украиной и Молдавией, станут разменными монетами, пешками в большой войне России с Соединенными Штатами.

Помимо этого, Сатановский заинтересовался, к чему готовится Польша, которая поссорилась уже не только с Россией и Беларусью, но и с Германией и другими странами Европы. По его словам, она слепо следует за Соединенными Штатами и предъявляет бесконечные претензии соседям, однако в случае реальной войны ее просто уничтожат, как и любую другую пешку, находящуюся на передовой.

Вам может понравиться

Площадь посевных земель Подмосковья увеличится на 46 тысяч гектаров в 2021 году

В подмосковном Минсельхозе сообщили, что в текущем году общая площадь посевных земель…

Байден хочет опрокинуть «нормандский формат» и “жестко” говорить с Москвой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен «опрокинуть» логику урегулирования конфликта на Украине,…

Республиканцы поспорили в сенате о “раковой опухоли” партии

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин распространяет теории заговора и «безумную ложь», которая уже…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 4 февраля – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 4 февраля – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 4 февраля – пасмурно, до 14 °C |