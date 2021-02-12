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Украина придерживается требований перемирия, а ополченцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР осуществляют обстрелы, являющиеся «организованными провокациями», заявил Андрей Ермак, возглавляющий Офис украинского президента.

Он пояснил, что снайперские группы Л/ДНР убивают украинских солдат, поэтому в таких условиях вести переговоры с непризнанными республиками не представляется возможным. Он также отметил, что президент Владимир Зеленский пытается объяснить военнослужащим украинской армии важность соблюдения перемирия даже в ситуации с многократно повторяющимися провокациями.

Напомним, что Украина и самопровозглашенные республики ранее заявили об обстрелах с противной стороны. В ДНР рассказали о том, что по республике велся огонь из гранатометов.

В четверг украинский лидер Владимир Зеленский вместе с послами Швеции, ФРГ, Канады и Великобритании посетил линию разграничения на Донбассе

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