Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о том, кто имеет самый большой риск умереть от пневмонии.

Согласно его заявлению, среди всех случаев смертей от внебольничной пневмонии 96% были зарегистрированы на детей раннего возраста. Так, по сведениям ВОЗ, в 2019 году от пневмонии скончалось около одного миллиона детей.

Специалист указал, что в группе риска находятся дети до пяти лет, в особенности, если им ещё не исполнилось и двух лет. При этом у детей в возрасте от пяти лет чаще всего встречаются бактериальные заболевания, а у младших детей в основном заболевания вызваны вирусами.

В группе риска также находятся женщины на третьем семестре беременности.