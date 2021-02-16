Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о четырёх версиях происхождения коронавируса.

Самой вероятной, как отмечается, признана версия, согласно которой патоген передался к человеку от животного, при этом между ними был некий промежуточный хозяин. Кроме того, патоген мог передаться и напрямую – на данный момент эта версия также не исключается.

Также одним из предположений является то, что вирус мог передаться при помощи продуктов, которые были заморожены и впоследствии разморожены. Эта версия считается не очень вероятной. Наименее вероятной версией специалисты считают то, что вирус был создан в лаборатории, и потом каким-либо образом он оттуда вышел.

Отмечается, что по итогам расследования в городе Ухань информации, которая могла бы указать на происхождение вируса, получено не было. Однако это помогло лучше выяснить хронологию событий.