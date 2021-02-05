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В конце января Украина решила ввести экономические санкции против инвесторов из Китая, которые ещё в 2017 году приобрели контрольный пакет акций ПАО «Мотор Сич».

Данная компания имеет столетнюю историю, она ведёт разработку, производство и ремонт двигателей для самолётов и вертолётов, а также крылатых ракет. Кроме того, компания выпускает и обслуживает газотурбинные установки. Из-за событий 2014 года сотрудничество с Россией было прекращено, что привело к падению экспортной выручки более чем в три раза.

После этого гендиректор компании Вячеслав Богуслаев принял решение о продаже контрольного пакета акций. Китайские инвесторы приобрели около 75-80% акций компании. Однако это, как указывается, пришлось не по нраву США, и они всячески принялись блокировать сделку при помощи властей Украины.

Как отмечается, Украина всё это время пыталась помешать инвесторам вступить в управление активом. Так, велось затягивание согласования вопроса продажи контрольного пакета акций, кроме того, постоянно происходило возбуждение уголовных дел, в ходе которых акции компании подвергались аресту.

В итоге китайские инвесторы обратились в международный арбитраж против Украины. Они потребовали взыскания в размере 3,5 миллиардов долларов. Предполагается, что Украина в любом случае не собирается отдавать китайским инвесторам контроль над «Мотор Сич», те же, в свою очередь, будут стремиться продвигать дело в судах.

Однако подобное положение дел может серьёзно ударить по Украине, как считают некоторые эксперты. Так, в Китай сбывается немалая часть украинской продукции, и потеря такого покупателя может сильно ударить по экономике. Кроме того, 3,5 миллиарда долларов компенсации являются весьма немалой суммой для Киева. А суд, как считают эксперты, Украина, скорее всего, проиграет.

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