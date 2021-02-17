Звук человеческого дыхания – это результат вибрации проходящего через трахею воздуха. Днем, когда человек бодрствует, все его мышцы находятся в тонусе. Благодаря этому рефлекс в дыхательной системе предотвращает сжатие трахеи, из-за чего звука при дыхании практически не слышно.

Ночью мышцы расслабляются, поэтому рефлекс становится гораздо слабее. Из-за этого человек дышит значительно громче, чем во время бодрствования.

Пульмонологи поясняют, что с этим рефлексом также связаны храп и сопение человека во время сна. Все дело в том, что иногда гортань сужается слишком сильно и воздух проходит сквозь нее с большим трудом. В некоторых случаях это явление даже приводит к апноэ – временной остановке дыхания во сне. Если она повторяется часто, то у человека могут развиться серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как во время апноэ кислород не поступает в кровь.