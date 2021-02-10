Специалисты ЦМКБ «Алмаз» рассказали, для чего корма у малых ракетных судов проекта 22800 «Каракурт» была перекрашена в черный цвет.

Данное решение приняли после непродолжительной эксплуатации корабля «Мытищи». Оказалось, что у него по причине выхлопа корпус начал покрываться копотью. В результате была создана другая схема окраски, которую позднее отправили на судостроительные верфи. На данный момент времени перекраске подвергся первый серийный экземпляр «Каракурта».

Отмечается, что черную корму использовали еще на советских малых ракетных кораблях в виде камуфляжа. Что касается судов проекта 22800, то они являются альтернативой фрегатам, которые все еще находятся на этапе строительства. «Каракурты», несмотря на малое водоизмещение в размере 800 тонн, оборудованы ракетной установкой «Калибр-НК».