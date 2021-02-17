читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Марк Вулхаус, являющийся научным советником правительства Великобритании, высказался насчёт риска заражения коронавирусом на свежем воздухе.

Как он указал, множество свидетельств, в их числе за март и апрель 2020 года, указывают на то, что на свежем воздухе распространение коронавируса происходит весьма плохо. Впрочем, он также отметил, что есть весьма малое количество подтверждений, которые указывают на то, что на открытых пространствах заражения всё же происходили.

По мнению Вулхауса, когда правительство задумается об окончании локдауна, следует учесть эти сведения. Он уверен, что локдаун можно завершить раньше, чем планируется, кроме того, можно раньше возобновить работу школ.

В Великобритании локдаун был введён в начале года. Предполагается, что он может продлиться до мая или даже до лета.

Вам может понравиться

Проблемы и успехи Израиля в борьбе с Covid-19

1 Прививки и эпидемическая ситуация2 Скорость вакцинации замедляется и борьба с дезинформацией3…

В США признались в фальсификации выборов президента

В издании РИА «Новости», сославшись на мировые СМИ, рассказали о методах «фальсификации…

Нагиев фамильярно пошутил о Лободе, поддерживая участницу детского “Голоса”

Ведущий передачи «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев раскритиковал певицу Светлану Лободу, которая сорвала…
  • Анна
  • 17.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – пасмурно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -7 °C |