Марк Вулхаус, являющийся научным советником правительства Великобритании, высказался насчёт риска заражения коронавирусом на свежем воздухе.

Как он указал, множество свидетельств, в их числе за март и апрель 2020 года, указывают на то, что на свежем воздухе распространение коронавируса происходит весьма плохо. Впрочем, он также отметил, что есть весьма малое количество подтверждений, которые указывают на то, что на открытых пространствах заражения всё же происходили.

По мнению Вулхауса, когда правительство задумается об окончании локдауна, следует учесть эти сведения. Он уверен, что локдаун можно завершить раньше, чем планируется, кроме того, можно раньше возобновить работу школ.

В Великобритании локдаун был введён в начале года. Предполагается, что он может продлиться до мая или даже до лета.